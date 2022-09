Peter De Roover komt ontbijten bij N-VA Ronse

KLUISBERGEN Stemmen voor de finaliste van Queen of the Models Marie Dewolf kan nog tot 24 september

Marie Dewolf (20) uit Kluisbergen is finaliste in de modellenwedstrijd Queen of the Models. De slotshow vindt plaats op zaterdag 1 oktober in CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg. Tot vrijdag 24 september om middernacht kun je voor Marie stemmen.

