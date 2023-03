Petanqueclub COC zag Hugo en Matthias tot en met de laatste partij strijden om de titel van winterkampioen

Kantelstuw in natuurre­ser­vaat het Padden­broek moet verdroging van het moerasge­bied verhinde­ren

In het Paddenbroek in Berchem is door de provinciale diensten een kantelstuw gebouwd aan de overloop naar de Molenbeek. Dat gebeurde in overleg met Natuurpunt. Vanaf nu kan conservator Thijs Lietaer het gewenste waterpeil zelf instellen.