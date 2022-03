Personeel van WZC De Linde gaf zijn kijk op de plannen van het nieuwe woonzorgcentrum: “Hun betrokkenheid is natuurlijk bijzonder belangrijk”

Zorggroep Eclips en stad Ronse zetelen sedert 1 januari 2022 samen in de vzw De Linde met de bedoeling om de kwalitatieve en betaalbare zorg voor de bewoners te waarborgen. De plannen van de nieuwbouw op de zorgcampus Delghust krijgen stilaan vorm. De personeelsleden mochten die als eersten bekijken en meteen hun inzichten delen met de architecten. De participatie leverde naar verluidt bijzonder veel interactie op en de architecten luisterden aandachtig naar de medewerkers.

Jean-Paul Bosteels, voorzitter van VZW De Linde, toont zich zeer tevreden over de gang van zaken: “We kijken terug op een zeer geslaagde overgangsperiode. De samenwerking met de personeelsleden en met de stad Ronse verloopt constructief. De betrokkenheid van het personeel bij de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum is natuurlijk bijzonder belangrijk. Het zijn deze mensen die binnen afzienbare tijd in de nieuwbouw moeten werken. Samen met onze architecten zullen de personeelsleden de bouwplannen bekijken en bespreken. Daarna evalueren we alles in de schoot van de Raad van Bestuur van VZW De Linde. Eenmaal dat afgerond is kunnen we de alle stedenbouwkundige aanvragen indienen.”

Ook Wim Vandevelde, schepen van de Zorg (N-VA) is hoopvol over de toekomst van het woonzorgcentrum: “De mensen van Zorggroep Eclips werken op een empathische manier samen met de personeelsleden. Ik merk dat de zorg voor onze zorgbehoevende Ronsenaars centraal staat in alle besprekingen. Uiteindelijk is het ons daarom om te doen. De participatie van het personeel in de nieuwe plannen, onderstreept die bezorgdeheid. Met ieders goede wil zullen we uiteindelijk de broodnodige nieuwe zorginfrastructuur kunnen realiseren.”

Eenmaal de plannen definitief zijn zullen ze aan het grote publiek worden voorgesteld.