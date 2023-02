Perfect Imperfections: fototentoonstelling rond identiteit en zelfliefde in hethuisvandeMens

Deze expo bestaat uit uiteenlopende portretten over de gelaagdheid van menselijke schoonheid met als centrale thema’s identiteit en zelfliefde. Morgane Gielen wil met haar werk en de expo een aantal taboes doorbreken. Haar No Babes Agency is dan ook het eerste modellenbureau in België dat gespecialiseerd is in het herdefiniëren van schoonheid en inclusie. Het is een collectief dat op allerlei creatieve manieren een stem wil geven aan mensen die vaak klein gehouden worden door de huidige idealen binnen onze maatschappij. De mentale gezondheid van jongeren bevorderen is één van de doelstellingen.