Paul Béatse publiceert met ‘Twee broers, één vrouw’ zijn derde roman: “Het moeilijkste aan het hele proces is het vinden van een uitgever”

Paul Béatse schrijft sinds zijn jeugdjaren proza en poëzie. Hij debuteerde op zeventienjarige leeftijd met de novelle Cortès en Montezuma . Hij bouwde professioneel een loopbaan uit als mode-ondernemer, wat hem over de halve wereld bracht. Sinds zijn late pensionering is hij voltijds schrijver. Eerder bracht hij in eigen beheer De Bé’s en Het lijk in de crypte uit, nu vond hij met Beefcake Publishing uit Gent een uitgever. “Een boek schrijven is één ding, daar een uitgever voor vinden een ander. Ik prijs me gelukkig dat Inan Akbas van Beefcake Publishing brood zag in Twee broers, één vrouw . Dat opent meer perspectieven, dan wanneer je het allemaal zelf moet doen. Mijn eerste roman was zeer autobiografisch en vertelt alles over mijn jeugdjaren in Ronse. De tweede roman heeft veel te maken met mijn fascinatie voor de crypte van de Sint-Hermesbasiliek en Albert Cambier, de man die daar veel opgravingen verrichtte. Mijn jongste roman heb ik gesitueerd op plaatsen die ik ken, maar de gebeurtenissen zijn fictief. Dus neen, ik heb geen driehoeksrelaties beleefd.”

Claus

Paul Béatse werkte in de modesector en vond daar inspiratie voor de naam van het vrouwelijke hoofdpersonage van Twee broers, één vrouw. “Ik heb in Utrecht een uitbaatster ontmoet van een boetiek die Miranda heette. Ik vond dat een mooie naam. Zij die moet bewonderd worden, is de betekenis. Toen ik begon te schrijven, linkte ik het personage van de verleidelijke vrouw bijna automatisch aan de naam Miranda. Zo neem je onderweg soms onbewust zaken mee die later terugkeren in een boek. Ik heb bijvoorbeeld ook in de hoeve in Nukerke gewoond waar ooit Hugo Claus zijn stekje had. Misschien heeft dat ook een rol gespeeld in die drang om op latere leeftijd nog aan het schrijven te slaan. Ik prijs me vooral gelukkig dat ik nog de gezondheid heb om dat te doen. Het is een fikse opsteker dat dankzij Beefcake Publishing ik mijn boek nu kan aanbieden in het circuit van de boekhandels. Ik heb overigens de krijtlijnen al klaar liggen voor een volgende roman.”