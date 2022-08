Patrice Dutranoit is straks de nieuwe schepen van Financiën en Milieu: “Ook moeilijke dossiers moet je kunnen uitleggen aan de mensen”

RONSEOp 1 september volgt schepen Ignace Michaux (CD&V) zijn partijgenoot Luc Dupont op als burgemeester van Ronse. De vrijgekomen schepenzetel staat klaar voor Patrice Dutranoit (47) die onder meer de bevoegdheden Financiën en Milieu krijgt. “Ik ga graag in dialoog met de mensen over hoe we de zaken kunnen aanpakken”, kijkt hij vooruit.

Van 2013 tot 2019 was Patrice Dutranoit al voorzitter van de CD&V en zelfs al eventjes schepen van Zorg en voorzitter van het OCMW. “Dat had te maken met een foutje bij de officiële voordracht, waardoor Wim Vandevelde (N-VA) die functie niet meteen kon opnemen. Ik was de volgende op de lijst en ben toen vijf maanden schepen-ad-interim geweest. Ik heb meteen geleerd dat je in de politiek geduld moet hebben. Om toegang te krijgen tot de dossiers had ik een laptop nodig van de stedelijke administratie, maar dat zou even duren. Dus kwamen we overeen dat een wifi-verbinding in mijn schepenkantoor volstond. Dat vergde nogal wat papierwerk en goedkeuringen. Toen ik uiteindelijk ook het wachtwoord kreeg, was het tijd voor Wim Vandevelde om zich in het kantoor te installeren…”

Agnes en Luc

In het dagelijkse leven is Patrice Dutranoit bankdirecteur in zijn geboortestad. Een logisch gevolg van zijn studies boekhouden. Politiek was altijd al een punt van interesse. “Niet bij mijn ouders, wel bij mijn grootmoeder van vaderszijde, ons bomma. Daar werd veel over politiek gepraat en we werden als kleinkind ook uitdrukkelijk gevraagd naar onze mening. Die van bomma was heel duidelijk: de CVP lag er in de bovenste schuif en bij de verkiezingen hingen er affiches van Wilfried Martens aan het raam. Ze heeft mijn entree in de lokale politiek niet mogen meemaken, maar ik vermoed dat ze fier zou geweest zijn.”



Dat politiek engagement bij de CD&V kwam er via voormalig schepen Agnes Van Crombrugge die ook al toekomstig burgemeester Ignace Michaux binnenhaalde bij de christen-democraten. “Ik kende Agnes via het Stedelijk Fiertelcomité. De vraag was eerst heel vrijblijvend, maar werd uiteindelijk concreet. Ik heb dat toen goed overdacht en de figuur van burgemeester Luc Dupont heeft de doorslag gegeven. De manier waarop hij Ronse een fris en modern aanzien heeft gegeven en zijn sterke dossierkennis spraken me heel erg aan. Daaraan wou ik meehelpen.”

Quote Mensen verwarren me al ‘s met federaal minister Vincent Van Peteghem. Als ik mijn job straks net zo goed doe als hij, ben ik al heel tevreden

Beslissen

De jaren als partijvoorzitter zorgden voor een schat aan ervaring die hij ook straks als schepen zeer goed kan gebruiken. “Normaal gezien beslaat een termijn als voorzitter drie jaar. Ik heb er zes mogen doen en dat was een ideale leerschool. De eerste drie jaar moest ik allerlei organisatorische zaken regelen, de laatste drie kon je meedenken over en meeschrijven aan een programma voor de toekomst. Dat onze partij, met toch heel veel ervaren beleidsmensen in de rangen mij de kans gaf om dat te doen, vind ik nog altijd een groot cadeau. Het sterkt mij om straks, als schepen, beslissingen te nemen die misschien niet altijd overal op applaus zullen worden onthaald. Maar dat ben ik ook al gewoon als bankier. Soms moet je mensen ontgoochelen. Als schepen van Financiën weet ik dat er ergernis bestaat over de 190 euro Algemene Gemeentelijke Heffing. Maar als je die wegneemt, krijg je meteen een tekort van 2,5 miljoen euro op onze begroting. Centen die je dan weer moet recupereren op andere domeinen. Keuzes maken hoort bij de politiek. Ik wil die vooral kunnen verantwoorden en verklaren. Communicatie is alsmaar belangrijker geworden. En dan heb ik het niet over de sociale media. Met geïnteresseerde mensen discussiëren onder een boom in het park, dat lijkt me een net zo zinvolle manier van communiceren als via dat toestelletje waar we allemaal mee rondlopen. Dan krijg je ook de moeilijkste dossiers uitgelegd.”

Wandelen

Patrice Dutranoit is gehuwd en vader van twee zonen die stilaan het ouderlijke huis (aan het) verlaten (zijn). De nieuwe verantwoordelijkheid schrikt hem niet af. “Ik heb ook nu al een drukke agenda. Dat heeft me geleerd om goed te plannen. Mijn vrouw Katrien kan daar perfect mee om. Als het te veel wordt, zal ik dat wel merken aan de vakjes die ze op de agenda inkleurt als we-time. We houden allebei van wandelen, dat is een perfecte remedie tegen stress. Zeker bij warme avonden zoals we die nu beleven, durven we er na 21 uur nog wel op uittrekken voor enkele kilometers. Onze streek is daarvoor ideaal, maar we ontdekken ook andere regio’s. Daar ben ik al eens mensen tegengekomen die me verwarren met onze federale minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Ik word vaker vergeleken met hem, dat is best grappig. Als ik straks mijn job lokaal net zo goed kan uitvoeren als hij dat nationaal doet, ben ik al heel gelukkig.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.