Pasar wandelt langsheen de taalgrens

Pasar-vrijwilligers laten je deze zomer de meest verrassende plekjes in hun eigen streek ontdekken. Op woensdagavond wordt nog de hele maand de regio Vlaamse Ardennen verkend. Het gaat telkens om geleide wandelingen in de natuur. Leden van Pasar nemen gratis deel, niet-leden betalen 2 euro en per gezin 4 euro. Kinderen -12 jaar mogen gratis mee.

Info over de wandeling op de taalgrens krijg je bij Christophe Henneghien via cchtronse@gmail.com of 0474 883572.

Op woensdag 24 augustus vindt een afsluitende provinciale wandeling plaats met start aan de Brouwerij Roman in Mater.

Je kan alle wandelingen terugvinden op www.pasar.be/zomert.