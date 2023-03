Overleden Herman Kerkhove (91) tekende mee het culturele en maatschappelijke leven van Ronse

Herman Kerkhove werd geboren in juni 1931 in Louise-Marie. Hij werd tot priester gewijd en gaf van 1960 tot 1966 les aan het Sint-Antoniuscollege in Ronse waar hij onder meer de schoolfanfare in het leven riep. In de jaren die volgden stond hij ook nog voor de klas in het atheneum van Ronse. Hij was proost van de lokale scoutsgroep Ridders van de Fiertel maar stond begin 1970 mee aan de wieg van Scouting Durendael dat zijn domein Hof ter Guchten in de Rotterijstraat als thuisbasis had.

Nadat hij zijn priesterambacht had opgegeven trad hij in het huwelijk. Hij bleef zeer actief in het socio-culturele leven van de stad, onder meer als voorzitter van de Milieuraad die in februari 1995 mee ijverde voor de sluiting van de verbrandingsoven op de industriezone van Ronse. Hij was actief in het koorleven als voorzitter van het Gemengd Klijpekoor en tot voor kort als lid van de Schola Gregoriana. Voor de Geschiedkundige Kring schreef hij tal van bijdragen in de Annalen. Zijn passie voor muziek en geschiedenis combineerde hij in zijn opzoekingswerk over de Cypriaan de Rore, in de jaren 1500 geboren in Ronse en één van de belangrijkste componisten van zijn tijd. Herman Kerkhove stapte daarmee in de voetsporen van zijn goede vriend wijlen ereconservator van Ronse Albert Cambier die aan de basis lag van het onderzoek naar de Rore. In mei vorig jaar haalde Herman Kerkhove met zijn werkgroep nog de Amerikaanse de Rore-kenner Jessie Owens naar de Sint-Martinuskerk voor een lezing over de componist.