Overkop verwacht de jongeren tussen 12 en 25 jaar op de kick-off in het Bruulpark: “We hebben één boodschap: je bent géén probleem!”

21 jaar in het Burgerlijk Ziekenhuis, 21 jaar in AZ Glorieux: Dirk Martens gaat na 42 jaar zorg verlenen met pensioen

Na 21 jaar als verpleger in het Burgerlijk Ziekenhuis en nog eens 21 jaar aan het onthaal van AZ Glorieux, is voor Zultenaar Dirk Martens (63) de tijd gekomen om met pensioen te gaan. “Mijn loopbaan is gestart en geëindigd in Ronse en eigenlijk bij dezelfde werkgever. Wie kan dat vandaag nog zeggen?”