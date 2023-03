Overgrootmoeder Diane lag aan de basis van veel girlpower bij de familie De Ruyck-Vermaerke

Diane verblijft in woonzorgcentrum De Samaritaan in Maarkedal maar woonde een groot deel van haar leven in Ronse. Wijlen haar echtgenoot Frans De Ruyck was daar namens de toenmalige CVP, nu CD&V, OCMW-voorzitter en actief in de culturele middens als voorzitter van onder meer Davidsfonds en Theater VTV. Hun jongste dochter Bea (58) kreeg zelf ook twee dochters: An-Sofie (35) en Katrien (32). Die zetten de vrouwelijke lijn verder. An-Sofie met haar dochtertjes Fien en Roxanne en Katrien met de jongste van de familie, Penny-Jane. “Geen vertrouwde naam maar wel een hele mooie”, lacht Katrien. Dat betekende veel jong volk samen in de binnentuin van wzc De Samaritaan in Nukerke, waar Diane is komen wonen na het overlijden van haar man in januari 2019. Het was ook in die Maarkedalse deelgemeente dat Frans in november 1922 werd geboren.