Ouders van aangereden Julie (12) krijgen hoopvol nieuws van dokters: "Onze dochter reageert op pijnprikkels"

Het ongeval gebeurde zaterdag rond 14.15 uur in Veurne. Over de omstandigheden bestaat nog veel onduidelijkheid. Zeker is dat Julie Picart op het moment van de feiten samen met een vriendin aan het fietsen was. Nabij het kruispunt met de Nijverheidsstraat kwam het tot een aanrijding door een auto, bestuurd door een 85-jarige man. Haar vriendin verkeerde in shock, maar bleef ongedeerd. De toestand van Julie bleek evenwel meteen bijzonder ernstig. Ze kreeg ter plaatse een tijdlang de eerste zorgen toegediend en werd nadien met de mugheli overgevlogen naar het UZ in Gent.