Oud-leraar aan het Sint-Antoniuscollege en ex-reporter Norbert Dernau overleden

Geboren in Munkzwalm, kwam Norbert Dernau als jonge leerkracht wiskunde terecht in het Sint-Antoniuscollege in Ronse als één van de eerste lekenleerkrachten. Hij zag er generaties scholieren passeren en werd er een icoon. Daarnaast was hij ook actief als reporter, eerst voor Het Nieuwsblad en later voor Het Weekblad Plus. Hij was alomtegenwoordig in de Sint-Hermesstad. Veel richtinggevende figuren waren oud-leerlingen van hem.

Norbert Dernau speelde als vakbondsman ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van de structuur van het katholiek onderwijs in Ronse, onder meer in de fusie in 1991 tussen ‘zijn’ College en Sancta Maria tot het Mariacollege. Hij overleed op 4 mei. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 14 mei om 10u30 in de Sint-Antoniuskerk in de Elzeelsesteenweg.