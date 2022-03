Opstelling van de woensdagmarkt is aangepast: kramen dichter bij elkaar, meer parkeerplaatsen

De aanpassing is op 9 maart ingegaan. De kramen die tot nu aan de overkant van het voormalige postkantoor een plekje hadden, staan nu ook op het marktplein zelf. Je kan voortaan parkeren in de dubbele parkeerstrook voor het gewezen postgebouw, dus ook aan de kant van de markt.

Wel oppassen: deze extra parkeerplaatsen vallen wel degelijk onder het stelsel van het betalend parkeren dat voortaan ook kan via app en sms.

De opstelling van de zaterdagmarkt blijft wel behouden, dus met kramen voor het leegstaande postkantoor.