Oppositie heeft vragen bij vroeg sluitingsuur van nieuw jeugdhuis en bij vrijwilligerswerk: “Een jeugdbeleid met de handrem op”

De feitelijke vereniging New Gen die, wellicht vanaf december, het gelijknamige jeugdhuis in het gewezen Spanjaardenkasteel zal uitbaten, krijgt van het stadsbestuur een renteloze lening van 2.500 euro. Maar daarnaast had raadslid Lech Schelfout veel vragen over het project.

Het groene oppositieraadslid vond het onbegrijpelijk dat het sluitingsuur is vastgelegd op 23 uur. “Ik weet dat dit niet het oorspronkelijke voorstel was. Ik zou willen weten wat dan wel eerst was voorgelegd en waarom dat niet kon. In alle andere jeugdhuizen is het sluitingsuur 1 of 2 uur ’s nachts, dat is me ook bevestigd door de overkoepelende Vlaamse jeugddienst Formaat. In heel Vlaams-Brabant is er bijvoorbeeld geen jeugdhuis dat zo vroeg sluit en de provincie telt er toch zo’n honderd. Dat is ook logisch want het doelpubliek bestaat uit 15- tot 25-jarigen. Ik vind het niet normaal dat men in Ronse wel al de deuren zou moeten sluiten op zo’n vroeg uur. Dit getuigt nogmaals dat men hier een jeugdbeleid voert met de handrem op.”

Schepen Aaron Demeulemeester (links) en raadslid Lech Schelfout: is 23 uur te vroeg om een jeugdhuis te sluiten?

Visie

Het raadslid snapt ook niet waarom er geen vast personeel van de jeugddienst kon worden ingezet om mee de uitbating van het jeugdhuis op zich te nemen. “Nu gaat het om jonge vrijwilligers die dat ongetwijfeld met veel enthousiasme doen. Maar die engagementen zijn vluchtig en afhankelijk van de wisselende omstandigheden waarin jonge mensen nu eenmaal verkeren. Vaste krachten hiervoor inzetten zou in de toekomst moeten worden overwogen.”

Schepen van Jeugd Aaron Demeulemeester (N-VA) lichtte nog ’s toe dat er wel degelijk een visie zit achter de gemaakte keuzes. “Het jeugdhuis New Gen is een zaak voor maar ook van de jongeren. Wij moeten ons daar niet te veel mee bemoeien. Vandaar ook dat we een feitelijke vereniging hebben opgericht waar die jongelui de dienst uitmaken. We geven hen met een renteloze lening een duwtje in de rug voor de opstart maar het is aan hen om de zaak draaiende te houden en winst te maken. Ik heb nog niemand van hen horen klagen over het sluitingsuur dat ze zelf als billijk ervaren. Bovendien zijn er ook uitzonderingen op die regel mogelijk, bijvoorbeeld tijdens het Bommelsweekend.”



Quote De jeugd zat vroeger in een garage en nu in een kasteel, we gaan erop vooruit Gunther Deriemaker (Vooruit)

Out of the box

Schepen van Toerisme Brigitte Vanhoutte maakte er het raadslid ook op attent dat de locatie van het Spanjaardenkasteel was voorgesteld door haar dienst. “Maar New Gen is geen fuifzaal, wel een stek voor de jeugd in een deel van het gewezen museum dat geen erfgoedwaarde heeft. Dit is tevens een financieel haalbare kaart die een tussenstap vormt naar een echt jeugdhuis waar veel meer mogelijk zal zijn. Het is vooral een voorbeeld van samenwerking tussen diverse diensten van de stad die een out of the box-voorstel concreet hebben gemaakt. En het sluitingsuur betekent niet dat de jongeren daarna naar hun bed moeten. New Gen is geen concurrent voor de bestaande horecazaken. Die zullen de jongeren met open armen ontvangen als ze hun feestje willen verderzetten.”

Raadslid Gunther Deriemaker (Vooruit) hield het positief: “De jeugd zat vroeger in een garage en nu in een kasteel, we gaan erop vooruit!”

