Ophalen van de huishoudelijke container is dit jaar duurder geworden maar er zit een strategie achter: “Wie goed selecteert, zal minder betalen”

RONSEVanaf 1 januari is het tarief voor het ophalen en verwerken van restafval in de huishoudelijke containers in Ronse gestegen met 0,04 eurocent per kilogram, van 0,28 euro naar 0,32 euro. Een gevolg van hogere kosten én van het uniformiseren van het tarief binnen de IVLA-gemeenten. Maar die duurdere factuur kun je ook vermijden.

Schepen van Financiën Patrice Dutranoit (CD&V) legde er de nadruk op dat de 0,04 euro per kilogram die de Ronsenaar meer betaalt niet gaat naar de stadskas. “Het is de meerprijs voor het ophalen en verwerken van het restafval plus de milieuheffingen die erop worden gelegd. Wij houden er als stad géén eurocent meer aan over”, onderstreepte de schepen die verwees naar de stijgend energieprijzen als oorzaak voor de meerkost vanaf dit jaar.

Schepen Brigitte Vanhoutte (N-VA) voegde daar aan toe dat het ook gaat om het gelijkschakelen van het tarief voor alle gemeenten van de intercommunale IVLA. “Tot nu was dat in de ene gemeente duurder dan in de andere. Vanaf 1 januari geldt overal de 0,32 euro per kilogram”, aldus de schepen die namens de stad zetelt in de algemene vergadering, samen met Faïza El Ghouch (CD&V) en Tom Deputter (Open VLD). Ze wees er ook op dat het bedoeling is om de ophaling van Groenten-, Fruit- en Tuinafval uit te breiden en goedkoper te maken. “Wie dan goed selecteert zal minder betalen”, besloot ze.

Quote In de containers van de Ronsenaars zit tot 30 procent afval dat daar niet in thuishoort Tom Deputter (Open VLD)

Van 130 naar 83 kilogram

Tom Deputter (Open VLD) pikte daarop in met de resultaten van een onderzoek naar de inhoud van de afvalconatiners. “Per jaar haalt men per inwoner gemiddeld 130 kilogram restafval op. Uit onderzoek is echter gebleken dat er in die containers met restafval van de Ronsenaars tot 30 procent afval zit dat daar niet in thuishoort, zoals papier en karton. De ambitie is het om onze inwoners te sensibiliseren voor het selecteren van afval en tegen 2030 die 130 kilogram te verminderen tot 83 kilogram per jaar en per persoon. Dan zal meteen ook de prijs die men betaalt fors verminderen. IVLA wil dus de burgers die goed selecteren belonen en ze zeker niet bestraffen”, luidde het.

Onbegrijpelijk

Bij de Partij van de Arbeid heeft men geen oren naar die redenering. Voorzitter Robin Tonniau: “Het gaat simpelweg om een forse prijsverhoging voor de Ronsenaars met 14 procent. Dat is onbegrijpelijk. Ik vraag me af of onze politici die dit hebben goedgekeurd wel beseffen hoe moeilijk de gezinnen, alleenstaanden en kleine zelfstandigen het vandaag hebben om alle facturen betaald te krijgen? Zeker wanneer je weet dat diezelfde politici een mooie vergoeding krijgen van IVLA om over die aangelegenheden te vergaderen.”

De PVDA ziet in de hogere prijzen voor restafval ook een gevaar voor een toename van sluikstorten. “Veel mensen kunnen of willen de steeds duurdere vuilnisfactuur niet meer betalen, waardoor ze overgaan tot sluikstorten. Sluikstorten is niet enkel een doorn in het oog voor het straatbeeld en het milieu, maar het kost bovendien ook handenvol geld om het op te ruimen. Beloon mensen die goed sorteren gewoon via een lagere factuur.”

