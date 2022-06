Openluchtfestival SONE steekt de Molenbeek over, van De Ververij naar BE Factory: hiphop en house op de site van de vroegere textielfabriek Meulenyser

Sone is een term die eenheid van geluidssterkte uitdrukt. In hun Gentse studententijd kozen enkele Ronsische jongeren het als naam voor een muziekevenement met hiphop en house. De eerste edities vonden indoor plaats in Gent, in 2013 verhuisden ze naar het amfitheater in de toen nog onbebouwde de Stadstuin in hun thuisstad Ronse. Nils De Meue was één van de pioniers: “Na twee edities verhuisden we naar de achterzijde van CC De Ververij waar de restanten van de vroegere textielfabriek nog zichtbaar zijn. We hebben dan ook iets met industriële archeologie. Daar breidden we ons aanbod uit en organiseerden we ook nevenactiviteiten. We veroverden ook wel ons plaatsje op de festivalkalender. In de zomer van 2019 stond Snelle bij ons op het podium. Een maand later was hij nauwelijks nog te boeken en te betalen.”

Volledig scherm Vlnr: Tim, Nils en Boyan in de gebouwen van de oude textielfabriek. Mogelijkheden zat. © GEDR

Nieuwe perspectieven

Omdat afwisselen en experimenteren eigen zijn aan jonge geesten, gingen de mannen van SONE op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Ze vonden die op de site van BE Factory aan de overzijde van wat tot nu hun festivalstek was.

Tim Tremmerie: “We moeten gewoon de Molenbeek oversteken en we zijn er. Het is de site waar in 1882 de textielfabriek Vandendaele werd opgericht. In 1919 vestigde textielbaron Achilles Meulenyser er zijn weverij, in 1974 opende Marc Duquin er zijn meubelzaak Makri. De voorkant geeft uit op de Ninovestraat maar die gaan we voor SONE niet gebruiken.”

In het authentieke decor willen de organisatoren vooral focussen op de muziekbeleving. Boyan Demortier: “We hebben alle randactiviteiten geschrapt. Er komen op de site twee podia, het hoofpodium voor hiphop, een tweede podium voor house. In totaal spelen er dertien DJ’s van 16 uur tot 03 uur. We hebben foodtrucks en we besteden extra zorg aan de inkleding van onze bar. Die installeren we in de bijgebouwen van vroegere textielfabriek. Groot voordeel is dat alles gecentraliseerd is op één grote ruimte. Dat zal de sfeer, zeer belangrijk voor ons festival, en het comfort zeer bevorderen. We beginnen een nieuw hoofdstuk in onze toch al rijke geschiedenis. De ticketverkoop loopt ook heel goed. En zoals altijd zijn de buren op de hoogte en uitgenodigd voor een ontbijt. De podia staan ook gericht weg van de woonstraten.”

Duurzaam

SONE Festival is het werk van Nils De Meue, Ennio Rillaert, Boyan Demortier, Dries Glibert, Aaron Demeulemeester, Milosz De Dijn en Tim Tremmerie. Daarnaast zijn ook zo’n veertig vrijwilligers actief en helpen verschillende jeugdbewegingen bij de afbraak de dag nat het festival. “We doen dit voor ons plezier en we waken erover dat we niet meer plannen dan we aankunnen. We mikken op 1.500 festivalgangers, dat zou perfect zijn op deze plek”, zegt Nils De Meue. De toegang loopt via de Beekstraat en de Gebroeders Dopchiestraat.”

Eigenaar BE Factory wil op de site van de vroegere fabriek Meulenyser duurzame bouwprojecten ontwikkelen. Daartoe recupereert het ook veel materialen die doorheen de voorbije decennia zijn achtergebleven. In afwachting van een concreet project, staat BE Factory open voor alle voorstellen.

