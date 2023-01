Op zes maanden van zijn pensioen moest Bernard zijn loket in één van Europa’s oudste stations sluiten: “Mijn hart bloedt als ik zie hoe het nu staat te verkommeren”

vlaamse ardennen/denderstreek De eerste geutelin­gen en een feestje met varkenskop­pen: onze weekend­tips voor de Dender­streek en de Vlaamse Ardennen

Sneeuw of geen sneeuw, ijzel of geen ijzel, er valt wat feestvreugde mee te pikken in de streek tussen Aalst en Oudenaarde dit weekend. Een streepje muziek maar ook veel cultureel erfgoed met een zoete nasmaak.

20 januari