Op wandel door het stadscentrum met de burgemeester en de schepenen van de CD&V

De wandeling start om 10 uur aan het stadhuis maar om 9u30 is er al koffie in Local Unique, of iets meer als er op dat moment een Belg wereldkampioen wielrennen is geworden in Australië. Burgemeester Ignace Michaux en de schepenen Jan Foulon, Joris Vandenhoucke en Patrice Dutranoit geven op de wandeling uitleg bij projecten die in de lopende legislatuur werden opgestart, in uitvoering of afgewerkt zijn. De wandeling wordt afgerond op de Kleine Markt met een aperitief in Grand Café Memling.