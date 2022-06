Op de Fiertel gaan de deuren van Chalet de la Cruche al eventjes uitzonderlijk open, op 1 juli is het voor echt

Mathieu en Margaux kochten het bekende café in april 2020. Zij is een geboren en getogen Ronsenaar, hij bracht het grootste gedeelte van zijn leven door in Latem, waar zijn vader een horecazaak heeft. “Ik ken de sector dus wel een beetje”, vertelt Mathieu. “In Chalet de la Cruche kwam ik regelmatig over de vloer omdat ik zeer goed bevriend ben met de kleinzoon van de vroegere uitbater. Margaux en ik wisten dus dat dit de ideale plek was om zelf een zaak te beginnen: prachtig gelegen, een schitterende tuin met een terras en een eigen parking. Bovendien kent elke Ronsenaar Chalet de la Cruche. Iedereen die ooit deelnam aan de Fiertel is hier wel een keer binnengestapt. We hebben dan ook niet getwijfeld toen de kans zich aanbod om het te kopen.”

Rustiek eetcafé

Corona heeft ook zo zijn voordelen. Door de gedwongen sluiting en beperkende maatregelen, kregen de nieuwe eigenaars de tijd om hun renovatieplannen grondig uit te voeren. En intussen werd ook het nu tien maanden jonge zoontje Arthur geboren. Druk, drukker, drukst. “We hebben het hele gebouw gestript en vernieuwd”, vertelt Mathieu. “We hebben wel de rustieke kant behouden. De toog is bijvoorbeeld dezelfde als voorheen maar dan in een opgefriste versie. Het terras is nieuw aangelegd, de keuken gerenoveerd en de vloeren werden aangepakt. Veel hebben we zelf proberen te doen om de kosten te drukken. Maar het wordt toch altijd meer werk dan je had gedacht. De bedoeling is om hier een eetcafé-brasserie te runnen die dat ietsje meer te bieden heeft. Gewoon een glas komen drinken moet ook kunnen maar we hebben ervaren dat de klant daar graag de mogelijkheid bij krijgt om een spaghetti te eten of een goede steak. Dat zal dus kunnen. De tuin en het terras bieden een bijkomende troef. Op 1 juli willen we de deuren openen.”

Fiertel

Zondag is het hoogdag in Ronse. Dan gaat de Sint-Hermesommegang uit, voor het eerst sedert 2019 opnieuw met bedevaarders voor en achter het schrijn. Chalet de la Cruche speelt daarin een belangrijke rol. Het café is voor velen een ijkpunt in de 32 kilometer lange tocht: een moment van rust na de eerste beklimming en een teken dat het einde in zicht komt bij de terugkeer. “Dat hebben we de voorbije weken inderdaad gemerkt”, lacht Margaux. “Veel mensen vroegen of we klaar zouden zijn voor de Fiertel en ook de mensen van het Stedelijk Fiertelcomité kwamen al langs om de nodige schikkingen te treffen. De dragers van het schrijn hebben hier een vaste halte, zowel bij het vertrek als bij de terugkeer. Neen zeggen was ook voor ons geen optie en dus zetten we de verbouwingswerken zondag even on hold. Iedereen is welkom in Chalet de la Cruche. We serveren wel geen eten, daarvoor is het nog even te vroeg dag. Maar drank hebben we wel. Het wordt ook voor ons spannend om ineens veel mensen over de vloer te krijgen. Een perfecte repetitie voor de echte opening over drie weken.”