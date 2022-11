Op Da Vinci Campus vindt eerste voorronde plaats van de zoektocht naar Straathelden van MNM

De voorronde op 11 november loopt van 12 tot 18 uur en radiozender MNM is live aanwezig op Da Vinci. De organisatie kadert in de aanloop naar het WK voetbal. De wedstrijden worden gespeeld in teams van 4 tegen 4, iedereen kan zich inschrijven. Er zijn ook voorrondes in Beringen en Vilvoorde. In die laatste stad worden in Asiat Park op woensdag 23 november de finales gespeeld tussen de vier beste teams van elke categorie uit de voorrondes.

In Ronse loopt de organisatie in samenwerking met de stedelijke dienst buurtsport en Lejo die een jaar geleden ook het Soccer Sisters toernooi op poten zetten. Toen ging het om de variant van he straatvoetbal, panna.