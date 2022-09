Ook vanuit de Hel van het Noorden zakten fietsliefhebbers af naar de Tourtocht van Biking@Ronse

Voorzitter Eddy Vercruysse kreeg bij de start al meteen een prangend probleem voorgeschoteld: een deelnemer was thuis zijn fietsschoenen vergeten. “Je krijgt hier de meest gekke vragen op je bord”, grijnst hij. “Het sterkste verhaal is nog altijd dat van een man die zijn fiets uit zijn wagen haalt en dan vaststelt dat hij het voorwiel heeft laten staan tegen zijn garagepoort thuis, in het noorden van Frankrijk. Hij heeft de rest van de dag op een terras gezeten en zich toch nog goed geamuseerd.”

Veel op een terras zitten was er dit jaar niet bij maar fietsers uit het noorden van Frankrijk waren er wel weer. Jean-Michel Lefebvre was met zeven kompanen naar Ronse gekomen vanuit Sailly-lez-Lannoy, in de buurt van Roubaix. “We hebben deze organisatie ontdekt via internet maar we zijn in mei al ‘s komen fietsen in Frasnes-lez-Anvaing, hier vlakbij over de taalgrens, ter gelegenheid van de Grinta Challenge. Dat is goed meegevallen en dus wilden we graag meer zien van de streek. Het weer is geen probleem, we kunnen ertegen.”

Het vernieuwde parcours over afstanden tussen 38 en 79 kilometer, met onder meer de privépassage door het Bos van den Docteur aan de Fortuinberg, van parcoursbouwer Dieter Laemont kreeg veel waardering en dat gold zoals gebruikelijk voor de hele organisatie.