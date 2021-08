Ook dit goud heeft een Belgisch randje. Drie Zweedse toppaarden werden in onze stallen geboren en opgeleid: “Zo trots toen ik mijn baby zag springen”

VLAAMSE ARDENNEN Vaccinatie­cen­tra Vlaamse Ardennen zetten eerste prik nog tot 18 september. Pop-up vaccina­ties om achterblij­vers alsnog te bereiken.

14:07 In de komende week krijgen 6.000 bewoners van de Vlaamse Ardennen een tweede kans om zich te laten vaccineren in de De Qubus in Oudenaarde of COC in Ronse. Ze werden daartoe uitgenodigd nadat ze de eerste oproep negeerden. Wie expliciet weigerde, ontving die vraag niet. Als ook dat niet lukt, blijft er nog tot 18 september tijd om alsnog een eerste prik te krijgen. Op 9 oktober gaan de deuren dicht. Er wordt ook gewerkt een vaccinaties in buurten waar de bevolking moeilijk te contacteren is.