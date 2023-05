Ontgrendel Ronse stuurt factuur naar minister Somers: vier Vlaamse faciliteitengemeenten krijgen subsidies, Ronse niet

Immo AD viert een halve eeuw vastgoed in Ronse en omgeving: “Zoon en dochter hebben verderge­zet wat ouders zijn begonnen”

Al 50 jaar is het kantoor van Immo AD gevestigd in de Abeelstraat in hartje Ronse. Antoon Deunynck en Trees Delmulle namen er hun in 1973 hun intrek, zoon David en dochter Veerle zetten er de zaak vandaag verder.