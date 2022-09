Ontgrendel Ronse is bezorgd over fusieplannen in de Vlaamse Ardennen: “Door de dominantie van Oudenaarde worden de omliggende gemeente gedegradeerd tot parking van de Vlaamse Ardennen”

RONSEOok in Ronse worden de ( straks afgeschoten? ) fusieplannen in de Vlaamse Ardennen met argusogen gevolgd. Tijl Rommelaere en Paul Carteus van Ontgrendel Ronse, dat ijvert voor de afschaffing van de taalfaciliteiten, vrezen dat hun stad nog meer een eiland zal worden. Zij pleiten voor een stedelijk netwerk en een wisselwerking van evenwaardige gemeenten.

Vlaanderen zet sterk in op de fusie van gemeenten. Door de budgetten samen te voegen en expertise te bundelen, hebben grotere gemeenten doorgaans meer bestuurlijke slagkracht. Bovendien zijn de financiële bonussen die een fusie oplevert, groot.

Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Kluisbergen en Kruisem kennen woensdag het antwoord op de vraag of een fusie tussen deze gemeenten realiteit kan worden. Deze stad zou meer dan 60.000 inwoners tellen en met meer dan 200 km² oppervlakte de grootste van Vlaanderen worden. Tijl Rommelaere ziet het alvast niet graag gebeuren: “Eén supergemeente van Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Kluisbergen en Kruisem zou een dominante factor worden in de regio Vlaamse Ardennen en heel wat naar zich toe te trekken. Door het overwicht van één stad dreigen de andere omliggende steden en gemeenten in de schaduw te komen. Een dergelijk onevenwicht heeft een enorme ontwrichtende impact op de regio. De omliggende gemeenten kunnen dan worden gedegradeerd tot de parking van de Vlaamse Ardennen”’, klinkt het.

Quote Het keurslijf van de taalfacili­tei­ten duwt Ronse ongewild in een carcan dat de toekomsti­ge mogelijkhe­den op schaalver­gro­ting beperkt Paul Carteus

Eiland

Zolang de taalfaciliteiten bestaan, staat Ronse aan de zijlijn bij alle fusiegesprekken. Dat verontrust Paul Carteus. “Als straks ook de megafusie er zou komen, wordt Ronse niet alleen verder geïsoleerd en alle verdere fusiemogelijkheden gehypothekeerd. Het keurslijf van de taalfaciliteiten duwt Ronse ongewild in een carcan dat de toekomstige mogelijkheden op schaalvergroting beperkt. Tot onze grote ontgoocheling hebben we de afgelopen jaren moeten vaststellen hoe bepaalde diensten uit onze stad zijn verdwenen. We worden stilaan van een Vlaams schiereiland een echt eiland. Tegen een mogelijke bestuurlijke mastodont rond kernstad Oudenaarde klinkt de stem uit Ronse steeds minder luid en verkleint onze bestuurlijke slagkracht in de bestuursorganen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden”, vreest Paul Carteus.

Volledig scherm Paul Carteus zit in het hoofdbestuur van Davidsfonds en ijvert voor de afschaffing van de taalfaciliteiten in Ronse. © GEDR

Stedelijk netwerk

Voor Ontgrendel Ronse biedt de regiovorming door de Vlaamse Regering een alternatief. Tijl Rommelaere, ook voorzittter van N-VA Ronse: “Waarom zouden we niet out-of-the-box nadenken en een stap verder zetten voor een verregaande en intensieve samenwerking via een stedelijk netwerk binnen de Vlaamse Ardennen? Binnen zo’n netwerk kan een gemeenschappelijke visie en strategie worden uitgewerkt om de regionale uitdagingen samen aan te pakken. Tevens biedt het een alternatief voor een megalomane fusie en alle andere fusiescenario’s die we nog zullen krijgen. Alle steden en gemeenten kunnen zo vanuit hun eigen sterkte en eigenheid mee genieten van de voordelen van schaalvergroting en professionalisering. Als één van de toonaangevende steden kan Ronse dan, ongehinderd door de taalfaciliteiten, het voortouw nemen en mee de dynamiek in de Vlaamse Ardennen bepalen. De toekomst van de Vlaamse Ardennen ligt immers in een respectvolle wisselwerking van evenwaardige gemeenten en niet in de dominantie van één grote stad”, besluit Tijl Rommelaere.

Maar eerst dus maar afwachten of het tot zo’n grote fusie komt.

