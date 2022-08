Ondernemingen in Ronse kregen de afgelopen vijf jaar bijna 12 miljoen euro steun van Vlaanderen, acht miljoen omwille van corona

“De ondernemingen in Ronse hebben in 2020 en 2021 maar liefst 2.001 keer één van de coronapremies aangevraagd. De meest populaire was in 2020 de hinderpremie. Daarvoor waren er 369 dossiers voor in totaal 4 miljoen euro. Gaandeweg werd minder gebruik gemaakt van de premies”, zegt Tijl Rommelaere, voorzitter van N-VA Ronse en fractiemedewerker van die partij in het Vlaams Parlement. “Van alle 2.001 toegekende dossiers, werden er 33 of amper 1,6 procent onterecht toegekend en ging VLAIO over tot een terugvordering.”