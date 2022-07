Ondernemer Pieter Verschueren bouwde digitaal platform dat verhuurders van springkastelen verenigt: “Begonnen toen ik er zelf eentje zorgt voor de verjaardag van mijn dochter”

Op de website springkastelen.online kom je in enkele muisklikken te weten of er een springkasteel verhuurder is in jouw gemeente of stad. De website toont niet alleen of er een verhuurder aanwezig is, je krijgt ook onmiddellijk contactgegevens te zien zodat je meteen een springkasteel kunt reserveren voor je feestje of activiteit. De website is een initiatief van ondernemer Pieter Verschueren. Sinds 2020 bouwt hij websites voor bedrijven én optimaliseert hij die ook. Pieter kreeg het idee toen hij zelf op zoek ging naar een springkasteel voor het verjaardagsfeestje van zijn bijna 1-jarige dochter.

“Springkastelen.online is eigenlijk gestart als een soort hobbyproject”, legt Pieter uit. “Ik ben ermee gestart toen ik een week vakantie had. Nu werk ik er vaak in de weekends aan.”