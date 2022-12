OKAN Bernardusscholen Oudenaarde hield Wintermarkt op Campus Glorieux Ronse

Ze zijn met zo’n vijftig leerlingen tussen de 12 en 18 jaar in de OKAN-klassen. OKAN staat voor Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers en geeft onderwijs aan tieners die ons land noodgedwongen binnenkomen maar het Nederlands niet machtig zijn. Leerkracht Kim Lybaert: “In de gebouwen van de Bernardusscholen in Oudenaarde hadden we een gebrek aan ruimte sedert de oorlog in Oekraïne is begonnen. Die heeft immers voor een toevloed aan vluchtelingen gezorgd. Gelukkig konden we van het Katholiek Onderwijs Ronse en Campus Glorieux lokalen ter beschikking krijgen. Daar hebben we vooral leerlingen die in Ronse wonen een plaatsje gegeven. Ze komen onder meer uit Venezuela, Marokko, Thaïland, Mexico en Oekraïne. Een zeer divers gezelschap dus. Op het einde van dit eerste trimester wilden we het uitdelen van de rapporten en de evaluatiegesprekken die daaraan vasthangen, koppelen aan een Wintermarkt met drankjes en hapjes. De leerlingen verdienen dat ook want er is hard gewerkt in moeilijke omstandigheden. Met dank aan Campus Glorieux!”