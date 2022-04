Oekraïense paasviering volgens Byzantijnse ritus in Sint-Hermesbasiliek, met ontbijt na: “Een teken van de steun die de hele Ronsische bevolking wil geven aan alle Oekraïners”

Rector Michel T’Joen leidde zijn Oekraïense gast rond in de basiliek. “In de Byzantijnse ritus wordt Pasen volgens de Juliaanse kalender later gevierd dan in de Latijnse Kerk. Om alle Oekraïners te verwelkomen, ongeacht tot welke kerk of patriarchaat zij behoren, wordt zondag niet gekozen voor een eucharistieviering, maar voor een gebedsdienst. Dat zijn de zogenaamde Paasmetten. Ivan Danchevskyi zal deze voorgaan volgens de Byzantijnse ritus, in de Oekraïense taal. Naast zijn moedertaal spreekt hij ook Engels, Italiaans. Hij is al 4 jaar in België werkzaam en praat dus ook Nederlands. Na de dienst worden volgens de volkseigen gewoonte paasmandjes gezegend”, aldus de rector.