Oekraïense christenen vierden Pasen in de Sint-Hermesbasiliek tijdens Byzantijnse gebedsdienst

De gebedsdienst volgens de Juliaanse kalender werd voorgegaan door Ivan Danchevskyi van de Oekraïense katholieke gemeenschap in Gent. Om iedereen bij het gebeuren te kunnen betrekken was er niet gekozen voor een eucharistieviering maar voor de Paasmetten. Daar kunnen alle Oekraïners aan deelnemen, ongeacht tot welke kerk of patriarchaat ze behoren. Zij gaven ook present in een bij momenten emotionele viering. De paasmandjes met bloemen en aardbeien ontbraken niet en achteraf werd in ‘t Kapittel verder gepraat bij een ontbijt dat door de serviceclubs van Ronse werd aangeboden. Er verblijven op dit ogenblik zo’n 75 vluchtelingen uit Oekraïne in Ronse. Er wordt in samenwerking met de stad en in alle discretie gezocht naar de beste manier om hen te helpen.