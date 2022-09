Nu inschrijven voor zeven workshops Techniekacademie voor kinderen uit vijfde en zesde leerjaar

De zeven workshops gaan ook gepaard met een bedrijfsbezoek en starten op 5 oktober. Plaats van gebeuren is Campus Glorieux Secundair in de Glorieuxlaan. Ze vinden telkens plaats op woensdag van 13u30 tot 15u30. De inschrijvingsprijs bedraagt 70 euro en kan via www.techniekacademie-ronse.be

De workshops worden georganiseerd door Vives Hogeschool in samenwerking met de stad Ronse.