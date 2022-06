Noveen van Wittentak loopt van 25 juni tot en met 4 juli, dagelijks om 18u30

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak staat bovenaan de Kapellestraat op wat algemeen wordt beschouwd als één van de mooiste plekjes van de Vlaamse Ardennen. De oorspronkelijke kapel werd gebouwd op initiatief van Ernestine de Ligne na de pestepidemie die Ronse trof in 1635. Ze werd in 1639 ingewijd en in 1892 afgebroken. Een stukje hogerop was toen al gestart met de bouw van een nieuwe neogotische kapel op grond geschonken door de familie Cambier. Die bakstenen kapel met leien zadeldak werd in 1968 gerestaureerd. en na een brand in 1981 heropgebouwd.

Er is dagelijks een viering om 18u30, opgeluisterd door de parochiekoren van Ronse. Om 18 uur begint men telkens met het bidden van de Rozenkrans. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zijn er om 15 uur ook aparte vieringen. De slotviering op maandag 4 juli wordt opgeluisterd door de Stedelijke Harmonie. Voor misintenties kan men mailen naar hermesronse@gmail.com of bellen naar 055/ 21 37 79.