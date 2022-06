Noveen van Sint-Hermes wordt op maandagochtend 20 juni afgesloten in de basiliek

ronse BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt Ronse dan toch nog een ring? Gaat de Passerelle weer open? En kunnen we eindelijk gaan zwemmen in ‘t Rosco?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Ronse, een taalgrensstad die koortsachtig zoekt naar een manier om de verkeersstroom weg te houden uit het centrum en van de strijd tegen armoede een prioriteit heeft gemaakt.

23 april