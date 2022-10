Nieuwe wisselcollectie boeken en gezelschapsspellen van de bib voor de kinderen van het Studiepaleis

De (zorg)leerkrachten van de betrokken scholen spreken de leerlingen aan om naar het Studiepaleis te komen. Door de samenwerking met de scholen rond ouderbetrokkenheid kent en bereikt SAAMO dan weer veel kwetsbare gezinnen.

Taalcoach Eveline Baelde: “De focus bij Studiepaleis ligt op de begeleiding van kinderen in de eerste graad lager onderwijs. De studie vindt twee tot drie keer plaats in de week, telkens van 16 tot 17 u. Per locatie krijgen er gemiddeld zo’n 15 leerlingen ondersteuning. Met het project Bib op school: iedereen leest mee, wilden we vanuit de bibliotheek graag inspelen op de noden die er momenteel zijn. De aanwezige boeken en educatieve gezelschapsspellen, zijn immers wat verouderd. Er was vraag naar nieuwe, uitdagende en toonaangevende leesboekjes om kinderen extra te motiveren in hun leesproces. Per trimester wisselen de scholen van collectie. Zo zijn er drie wisselcollecties gemaakt. In totaliteit is er voor 1500 euro geïnvesteerd. Er zijn maar liefst 112 boeken en 25 educatieve materialen aangekocht en verwerkt door medewerkers van de bib.”