Nieuwe poging: Chiro Ronse viert 75ste verjaardag met twee jaar vertraging

Die zaterdag wordt in zaal De Spil in de Lorettestraat verzamelen geblazen voor wie ooit in meerdere of mindere mate actief was bij Chiro Sint-Franciscus, Chiro Kim of Chiro OndergRonse.

Julie Dhont van het feestcomité: “We starten met een Kidsfuif in de chirolokalen naast De Spil tussen 14 en 16 uur voor alle kindjes van 6 tot 14 jaar. De toegangsprijs bedraagt 3 euro, 2 drankjes en een zakje chips inbegrepen. ’s Avonds is het dan de beurt aan de grote kindjes. DJ Poco zet de party in gang vanaf 19u. De toegangsprijs bedraagt 15 euro. Er is ook een foto-expo en een nostalgiekot. En, uiteraard, een foodtruck, ook voor vegetariërs. We willen voornamelijk proberen om zoveel mogelijk leden van vroeger te bereiken.”

Belangrijk is dat de mensen zich inschrijven voor 26 augustus via chiroronse75jaar@gmail.com. Dat geldt zowel voor de kidsfuif als voor de avondfuif.

Meer info op de Facebookpagina ‘75 jaar Chiro Ronse’.