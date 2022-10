Nieuwe gezichten in de gemeenteraad van Ronse

Nieuw in de gemeenteraad is niet enkel Kevin Onyn, de opvolger van ex-burgemeester Luc Dupont. Bij de CD&V geeft ook huidig raadslid en gewezen schepen Yves Deworm zijn zitje door aan Erik Verdonckt, eredirecteur van het Sint-Antoniuscollege. Bij de Vooruit-fractie doet voorzitter Jean-François Vanovermeire dan weer zijn intrede in de plaats van Philippe Vallez.

De zitting is ook te volgen via de streaming op de site van de stad Ronse.