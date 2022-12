Niet opdagen voor een afspraak is een plaag geworden en daar wil Turn Up iets aan doen: “Op 10.000 afspraken nog drie no shows”

RONSEHet is een probleem van veel bedrijven, organisaties en vrije beroepen: mensen die hun kat sturen naar een afspraak. No shows heet dat in het vakjargon en daar wil Nicolas De Bruyne met zijn bedrijf Turn Up iets aan doen. Bij tandartsenpraktijk Ultradental in Ronse zijn ze al helemaal overtuigd.

Nicolas De Bruyne (33) was eerder zaakvoerder van een communicatiebedrijf. Hij hoorde daar steevast dezelfde klacht terugkeren bij de klanten: mensen die niet kwamen opdagen bij een afspraak. “Ik ben toen onderzoek beginnen te doen naar dat fenomeen”, vertelt hij. “Ik probeerde in kaart te brengen In welke branches dat gebeurde, waarom mensen niet kwamen opdagen zonder daarover te communiceren en hoeveel geld en tijd ondernemers gemiddeld verliezen aan de no show.”

De conclusies waren onthutsend. “In de medische wereld komt tot 27 procent van de mensen hun afspraak niet na. Ze dagen niet op of annuleren laattijdig. Daarom heb ik mijn eigen software bedrijf Turn Up opgericht met als missie: de no shows uit de wereld helpen. Vandaar uiteraard de naam.”

Kapper

Turn Up begon in maart van dit jaar als een eenmanszaak in het huis van Nicolas zelf. Intussen heeft hij een kantoor in het bedrijvencentrum TIO3 in Ronse en binden ze met zijn vieren de strijd aan tegen de no shows. Eén van de klanten is de tandartsenpraktijk Ultradental in de Zonnestraat. Die schakelde Turn Up in om de afsprakenagenda op punt te zetten en de no show te reduceren.

Annelies Vanbutsele: “Het is eigenlijk begonnen in de kappersstoel bij BAWS in de Politiekegevangenstraat in Ronse. Ik deed er mijn beklag over het hoge aantal mensen dat zonder bericht niet opdaagde voor een afspraak. Mijn kapster bleek iemand te kennen die dat kon oplossen. Ik moet zeggen dat het systeem ook echt werkt. Sinds we het platform gebruiken is het aantal no shows gereduceerd tot 0,07 procent. Op 10.000 gevallen noteerden we drie no shows. En het record voor het invullen van een afspraak die werd geannuleerd staat op 14 seconden. Wij zijn dus heel tevreden over de samenwerking.”

Tijd besparen

Turn Up heeft nu zo’n honderd organisaties en bedrijven die de app gebruiken, samen goed voor zo’n duizend mensen. Je kunt hem simpelweg gratis downloaden via de gebruikelijke kanalen. “Het systeem is eenvoudig en kan gebruikt worden voor eender welke groep die te maken heeft met een werking op afspraak. Dat gaat van een dokter over een kapper naar een verzekeringskantoor of bank. Je begint met een afspraak vast te leggen. De betrokkene krijgt meldingen als het ogenblik naderbij komt. Als het respecteren van de afspraak niet lukt, kan ie dat eenvoudigweg melden. Daarop laat het systeem aan de mensen die op de wachtlijst staan voor een afspraak of die een al gemaakte afspraak kunnen aanpassen, weten dat er een plaats vrij is. De eerste die reageert, neemt de afspraak over en de anderen krijgen de melding dat ze te laat zijn. Het bespaart iedereen veel tijd, om te beginnen de organisatie zelf.”

Verhuis

Dat bevestigt Emma Vandoorne van Ultradent. De tandartsenpraktijk telt momenteel acht tandartsen en zeven medewerkers. Na de zomer verhuizen ze van de Zonnestraat naar de Parklaan waar ze een oud fabriekspand ombouwen tot een gloednieuwe praktijk met acht kabinetten, twee wachtzalen en enkele ruimtes voor speciale behandelingen. “We zijn in Ronse gestart in 2018 en werken met veel jonge tandartsen die de nieuwste technieken kennen. Mede dankzij Turn Up kunnen we de langs lijst van patiënten die een tandarts zoeken verwerken. De huidige praktijk is intussen te klein geworden. We willen ook alle behandelingen aanbieden behalve ingrepen onder volledige narcose. We werken samen met specialisten zo kan alles op eenzelfde plaats gebeuren. In de Parklaan, de straat tussen de Neerhofstraat en de Van Nassaustraat, kunnen we dat straks helemaal waarmaken. Bovendien zorgen we meteen voor het opwaarderen van een oud gebouw. We hebben er zelfs een binnentuin en we werken ook met veel glas.”

