Nele Goossens stelt zich in CC De Ververij de vraag: En nu?

Haar vorige cabaretvoorstelling greep plaats te midden van het puin van bouwwerken. In één hand droeg Goossens een boormachine, in de andere hand een kind in een geel hesje en een huishouden om te beredderen. Die hectische verbouwingen zijn nu achter de rug en nu komen de grotere vragen. Een fles wijn helpt niet, telefoneren met vriendinnen ook niet. Af en toe een lied zingen, dat brengt misschien wel een béétje troost.

En nu? is te zien in CC De Ververij in de Wolvestraat.

Prijs: 12, 10, 8 en 4 euro.

Tickets: webshop Ronse of 055 23 28 01