Nederlandse vrachtwagen boort zich in Poolse wagen in de Olifantstraat

De trucker wou in de Olifantstraat binnenrijden bij het het bedrijf PMR maar miskeek zich tijdens het manoeuvre en boorde zich in de flank van een geparkeerde auto aan de overkant. De schade aan de lege personenwagen was aanzienlijk, gewonden vielen er niet. De hinder voor het verkeer was wel groot. Het incident gebeurde op het einde van de namiddag en de opruimingswerken leidden tot grote files. De Olifantstraat is de verbinding tussen het station, het Malanderplein en de verkeerslichten van de Elzelestraat. Het verkeer, incluis de lijnbussen, werd omgeleid via de Zuidstraat en Oude Vesten.