Na zoektocht van 22 (!) jaar ontmoeten verre neven Nicolas uit Brussel en Frans uit de VS elkaar op de Grote Markt van Ronse: “Hier werd 500 jaar geleden onze voorvader onthoofd door Hertog van Alva”

Journalist en publicist Nicolas De Potter d’Indoy (64) groeide op in Torhout en woont vandaag in Elsene. Toen hij 15 was, ontdekte hij dat zijn protestantse voorvader een half millennium eerder werd onthoofd in Ronse door de katholieke Spanjaarden. “Dat verhaal maakte indruk. Maar je staat aan het begin van je leven en je wil heel wat dingen zo vug mogelijk realiseren. Liévin - zeg maar Lieven - heeft dus even moeten wachten. Ik heb sindsdien zes kinderen op de wereld gezet, dan blijft er niet veel tijd over om rond te neuzen in de archieven. In 2000 dacht ik dan toch: het wordt stilaan tijd om ’s na te gaan waar het met die publiekelijk geëxecuteerde De Potter is foutgegaan. Zelf behoorden mijn rechtstreekse voorvaderen tot het kamp van de katholieken.”