Na twee jaar corona sluit voorzitter Guy De Vos een bewogen periode af: de Bommels mogen weer feestend doorheen de stad trekken

Geboren Geraardsbergenaar Guy De Vos werkte van november 1971 tot november 2008 op het stadhuis. Begonnen als tijdelijke bediende en geëindigd als bureauchef. Hij zag schepenen en burgemeesters komen en gaan. In 1990 werd hij voorzitter van de Raad der Bommels, in opvolging van Marcel Béatse. “Mijn grootste plezier is te zien dat anderen plezier hebben. Bovenop een tafel zul je mij niet zien staan en mijn eerste pint drink ik in het Bommelsweekend op maandagavond, na de slotceremonie. Maar ik hou van de Bommels en van carnaval. In onze Duitse zusterstad Kleve beleefde ik prachtige momenten die ik koester. De ontmoetingen daar waren ook zeer leerrijk wat het organiseren van de eigen Bommelsfeesten betreft. Ervaring is altijd welkom.”

Problemen

Ervaring was ook één van de redenen waarom Guy in 2019 werd gevraagd om in allerijl terug te keren als voorzitter van de Bommelraad, elf jaar nadat hij de fakkel had doorgegeven. “Lang heb ik daar niet bij stilgestaan. Ik was beschikbaar en dus heb ik toegezegd. De Bommels zaten dan ook diep in de problemen. Ik kan over de scheefgegroeide toestanden op financieel vlak enkel zeggen dat niemand van de raadsleden zich daar persoonlijk heeft mee verrijkt. Maar bepaalde zaken kun je als stedelijke raad nu eenmaal niet doen. Daarom begonnen we met een nieuwe lei en keken we weer vooruit. Ten minste, dat dachten we. We hadden om te beginnen een mooie editie in januari 2020. En toen kwam corona.”

Covid

Guy De Vos moest op 9 november 2020 naar het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting. Het begin van een tocht doorheen de hel. “Ik heb acht weken op intensieve gelegen, ik viel 28 kilogram af, ik was in één klap tien jaar ouder geworden. De dokters houden me sedertdien in de gaten en mijn vrouw ook. Ik ben hen daar allemaal zeer dankbaar voor. Het had net zo goed voorbij kunnen zijn. Maar ik probeer verder te gaan waar ik gebleven was. Door voorzichtig de tuin op te ruimen, bijvoorbeeld. En te genieten van elke dag. Daar horen ook de Bommels bij, absoluut.”

Vrederechter

De corona-ervaring zorgt ervoor dat de voorzitter zeer op zijn hoede is voor grote manifestaties in gesloten ruimtes. “Ik blijf het herhalen: het virus is niet weg, maar onder controle. Laat ons dus voorzichtig en verstandig blijven. Ik zie geen graten in een avondstoet doorheen het stadscentrum en al evenmin in vuurwerk. Fuiven in de stadsfeestzaal, daar sta ik minder voor te springen. Daarom vallen die activiteiten ook buiten de bevoegdheid van de Raad der Bommels zelf. Het zijn initiatieven in de rand die ik voor de rest alle succes toewens. Onze jonge garde zet daar de schouders onder. De aflossing van de wacht is immers een reëel thema. Daar wordt volop aan gewerkt. Soms voel ik me een beetje als een vrederechter die probeert om te bemiddelen in vaak netelige kwesties. De Bommels behoren tot het gemeenschappelijk erfgoed waar elke Ronsenaar zijn idee over heeft. Daar moet je omzichtig mee omspringen.”

Feest der Bommels

De festiviteiten beginnen op vrijdag 22 april met een Kindersdisco van 16u30 tot 18u30 in stadsfeestzaal COC. Daarop volgt vanaf 20 uur een Knaldrangfeest met dj Robert Abigail, dj 007, dj Ludo, dj Fred Cast Art en dj Drezz (Tomorrowland).

Op zaterdagochtend 23 april ontvangen Koning Jacky Vandewalle en Koningin Evi Vandenabeele van De Renteniers hun genodigden voor het traditionele ontbijt en is er aan het monument aan het station een korte ceremonie.

Om 19 uur trekt dan de avondstoet door de centrumstraten met om 20 uur de apotheose op de Grote Markt. Om 20.30 uur start daar het avondprogramma met Swoop en Natasja Poels en als kers op de taart de playbackshow van het Koningspaar, een primeur voor de Grote Markt. Om 23 uur wordt het Feest van de Bommels afgesloten met vuurwerk en duiken de Bommels de cafés in. Ze kunnen ook naar stadsfeestzaal COC, waar ’t Amusement 13 en de Raad der Bommels opnieuw voor een feestje zorgen.