Na The Backyard nemen Aaron Demeulemeester en Camille Picalausa nu de Boekzitting over: “Fietsers en wandelaars blijven de hele dag welkom”

Internet­cri­mi­na­li­teit is in opmars: één melding om de drie dagen in de politiezo­ne Maarkedal

Ook in de politiezone Brakel-Horebeke-Maarkedal-Zwalm is internetcriminaliteit in opmars. In 2022 waren er 117 meldingen of gemiddeld één melding om de drie dagen. Daders proberen op alle mogelijke manieren gegevens of geld van slachtoffers te ontvreemden. Dat doen ze via Whatsapp, e-mail, tweedehandswebsites, telefoon of sms.