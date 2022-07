Na Amadeus serveert nu The Componist ribbetjes à volonté op de Grote Markt

Eén van de zaakvoerders is Thomas (31), geboren in Londen en acht jaar geleden in België neergestreken. Hij werkte in de betere Brusselse restaurants en wil samen met de compagnons die hij onderweg ontmoette in The Componist de succesformule van de ribbetjes à volonté combineren met het betere kookwerk. “Gastvrijheid is voor mij zeer belangrijk. Sedert corona waarderen klanten nog meer het gevoel om ergens welkom te zijn. We koppelen die persoonlijke aanpak aan een sterke keuken. Onze gerechten worden allemaal geserveerd met een aardappel in de schil en een unieke kruidenbotersaus. Naast ribbetjes in een huisgemaakte marinade hebben we op onze kaart ook andere gerechten en vegetarische alternatieven die kwalitatief op niveau zijn. De naam The Componist verwijst naar de mooie gerechten die wij creëren en dat ietsje meer dat erbij hoort.”

Frisse look

Ook groepen zijn zeer welkom in The Componist, er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een ruimte waar tot 150 personen welkom zijn. Ook mooi: een nieuwe boekenkast in één van de eetzalen. “Na de vorige uitbater heeft de zaak een tijd leeg gestaan, nu willen we er weer invliegen. Het is dan ook een heerlijk pand dat veel mogelijkheden biedt. We hebben het interieur een frisse look gegeven en we kijken uit naar een mooie zomer. Ronse heeft dan ook veel te bieden. Op dit ogenblik draaien we met drie mensen in de keuken en vier in de zaal.”

The Componist is in de zomermaanden alle dagen open van 18u tot middernacht, op zondag van 12 tot 14u30 en van 18u tot middernacht.