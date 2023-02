Na 12 jaar van vernieuwen geeft Willy De Praeter het voorzitterschap van de Unie der Handelaars in jonge handen

Conciërge van CC De Ververij krijgt ongewenst bezoek van hangjonge­ren op zijn apparte­ment: “We gaan ze niet allemaal over dezelfde kam scheren, maar dit was er ver over”

De buurt rond de Kunstacademie Vlaamse Ardennen en CC De Ververij in Ronse heeft te kampen met hangjongeren. Het probleem zorgt voor een groot onveiligheidsgevoel in de stad, in die mate dat ouders op de parking blijven wachten op hun kinderen tijdens de lessen. Conciërge Jan Demeulemeester kreeg zelfs ongewenst bezoek tot in zijn appartement: “Ineens stond er een gastje de jassen aan mijn kapstok te doorzoeken.”