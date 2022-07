Na 117 jaar is Patisserie Seynaeve niet langer familiebedrijf

Na wat aanpassingswerken zijn Frederic en dochter Enzo er helemaal klaar voor. Hij is een geboren Ronsenaar, zij kwam op de wereld in Oudenaarde. De ambities zijn groot. “We zijn tijdens de maanden juli en augustus alle dagen open van 6.30 uur tot 18.30 uur”, lacht ze. “Ook de tearoom zetten we voort, met onder meer pannenkoeken en croque monsieurs. Mijn papa had tot nu een bakkerij in Tubeke. Hij werkte vroeger nog samen met Koen Seynaeve, bij wie hij de stiel leerde. We nemen een prachtige zaak over die een stevige reputatie heeft in de geboortestad van mijn papa. Dat willen we zo houden. Het groot assortiment brood en gebak blijft behouden en willen we nog verder uitbreiden. Aan goesting om er iets heel moois van te maken, hebben we zeker geen gebrek.”

Patisserie Seynaeve werd in de Abeelstraat in Ronse opgestart in 1936 door Conrad Seynaeve. De familie was eerder in Avelgem al actief als bakker sedert 1905. In 2014 verhuisde de zaak naar de Peperstraat, de huidige locatie. Koen Seynaeve (59), zelf intussen verhuisd naar Waregem, blijft met zijn bedrijf Chocolate Boulevard wel actief in de sector.