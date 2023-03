N57 tussen Ronse en Ellezelles onderbroken aan de Kattemolen

Wat te doen in de Vlaamse Ardennen: deze 10 beziens­waar­dig­he­den mag je niet missen

Zin om er even tussenuit te knijpen? De Vlaamse Ardennen zijn de ideale uitvalsbasis voor een uitstap dicht bij huis. De streek is vooral gekend als de bakermat voor het wielrennen, maar er valt nog heel wat meer te beleven: van een wandeling in het Kluisbos tot smullen van heerlijke mattentaarten. Geen idee waar te beginnen? Wij geven je alvast tien tips met bezienswaardigheden en activiteiten die je niet mag missen.