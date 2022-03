N-VA Ronse heeft een nieuw bestuur: “Ons gewicht versterken in het beslissende jaar 2024”

RONSE/KLUISBERGEN Kinderboe­tiek Coccinella uit Kluisber­gen heeft nu ook een vestiging in Ronse

Griet De Venter (40) heeft in haar geboortestad Ronse een boetiek in kinderkledij geopend. Lucinda Cromphaut (40) zal de klanten wegwijs maken in Coccinella in de Wijnstraat, want de zaakvoerster zelf blijft in haar winkel in Kluisbergen.

25 februari