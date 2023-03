MVC Alliance Sportive rekent op de steun van alle Ronsische minivoetbalfans om hen naar Belgische bekerfinale te leiden: “Fier dat we de Vlaamse kleuren mogen dragen”

Coach Mohamed Laghbali (34) werd halverwege het seizoen binnengehaald. Hij is beroepshalve actief als medewerker van jeugdbegeleidingsdienst LEJO in Ronse en heeft ervaring als voetbalcoach van jeugdploegen. “Maar ik heb zelf niet gevoetbald. Voorzitter Ali Mahli is me komen vragen om de sportieve leiding van de eerste ploeg over te nemen toen we op de laatste plaats stonden. Bij LEJO ben ik teamleider, ze dachten dat ik de wat zoekgeraakte eenheid in de ploeg zou kunnen herstellen. Mijn eerste wedstrijd op de bank was die tegen de toen ongeslagen leider. We hebben een gelijkspel uit de brand gesleept en sedertdien niet meer verloren. Het zat hem vooral in het kopje. We hebben voldoende talent maar je moet er wel samen voor gaan. Dat is sedertdien aardig gelukt, de spelers hebben de boodschap goed opgepikt. Het behoud is intussen verzekerd. De volgende ambitie is het bereiken van de finale van die Belgische beker. Daarvoor moeten we op 31 maart in ’t Rosco San Siro Boys Deftinge opzij zetten.”