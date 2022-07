Muzikids logeerden tijdens muziekkamp in het vroegere Auberge Saint-Sebastien een weekje in Triamant

De vzw Muzikids van Bert De Cock is nog bezig met verbouwingswerken in de vroegere horecazaak Auberge Saint-Sebastien aan de Glorieuxlaan, dat het vorig jaar aankocht. De deelnemers aan het zomerkamp van de voorbije week kregen daarom een onderkomen in Triamant in de Oscar Delghuststraat. Daar wonen mensen met en zonder een zorgvraag samen.

Bert De Cock: “Het was leuk om na een dag samen musiceren thuis te komen in Triamant, in een zeer gemoedelijke sfeer. We hadden een grote keuken ter beschikking om zelf te kokerellen en in de vergader- en beweegruimte konden we plannen maken voor de komende dag. We hebben daarom met veel plezier als afsluiter een concert gegeven voor de ouders van de deelnemers en de bewoners. Dat manager Bart Beginne van Triamant zelf ook meespeelde op de piano was natuurlijk een meerwaarde.”

Dat concert werd niet toevallig afgesloten met Randy Newmans You’ve got a friend in me, de titelsong van Toy Story.