Muurschildering New Life in de Drieborrebeekstraat staat op wereldwijde shortlist van Street Art Cities voor populairste mural van 2022

Elk jaar kiezen de liefhebbers van het genre de mooiste werken via de app van Street Art Cities. Maandelijks worden er wereldwijd zo’n 100 murals gemaakt. Die zijn via de diverse digitale kanalen te zien op social media en worden door Street Art Cities verzameld. Tim Marschang: “Uit het hele aanbod is nu een shortlist samengesteld van 100 werken, verspreid over 30 landen en 92 steden in de hele wereld. Daaronder staat ook Ronse met New Life van Lorenzo Skugio Nicoletti. Street Art Cities heeft in totaal al zo’n 40.800 werken digitaal verzameld uit 1.141 steden in 94 landen. We zijn de grootste databank van street art ter wereld.”

Stemmen

Skugio maakte het genomineerde werk in het begin van december, als derde project van Viberonse waar onder meer de Ronsische internationaal vermaarde artiest MataOne, pseudoniem voor Koen Van Cauwenberghe, zijn schouders onder zet. Die is zeer gelukkig met de nominatie van zijn collega. “We proberen jaarlijks drie werken te creëren op een muur. We hadden er in 2022 al twee op de parking aan het station en in de Hendrik Consciencestraat. Skugio konden we in de laatste maand van het voorbije jaar naar hier halen. Hij maakte het werk New Life op een muur in de Drieborrebeekstraat, vlakbij het Herinneringsbos. Het is een prachtige creatie die oude en dode bomen laat zien maar ook een meisje dat met een salieplant nieuw leven brengt. Skugio heeft meer dan 25 jaar ervaring en werkte in de hele wereld. In zijn thuisland Italië uiteraard en in buurland Spanje. Maar ook in bijvoorbeeld Ierland, Griekenland en Hawaï. Het is geweldig nieuws dat we een werk van hem in Ronse op de shortlist zien staan. Het waren helse weersomstandigheden toen hij het creëerde. Maar het resultaat blijft inderdaad schitterend. Ik zou zeggen: vooral stemmen!”