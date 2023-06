Moslims uit Ronse vieren Offerfeest op unieke locatie: duizenden gelovigen bidden in voetbalstadion

Uitgebreide dienst

Goed doel

Ali Mahli (53) viert het Offerfeest of Eid-al-Adha al sinds zijn kinderjaren en is ook present op ’t Rosco. Als voorzitter van de succesvolle minivoetbalploeg MVC Ronse kent hij dat sportterrein zeer goed. “Dit is een hele mooie dag waar we als moslims lang naar uitkijken. Iedereen heeft, zoals de traditie dat wil, zijn beste kleren aangetrokken. We gaan na vandaag ook nog twee dagen door met feesten. Dat betekent concreet: eten met familie en met vrienden, veel praten met elkaar en blij zijn met elkaars aanwezigheid. Sommigen laten ook een lam slachten. Dat deed ik vroeger ook, maar nu niet meer. Het is immers geen verplichting. De essentie is dat je toont dat je de medemens die het moeilijk heeft wil helpen. Er worden nog steeds dieren geslacht, meestal in officiële slachthuizen in Ath en Brussel. Het vlees wordt dan uitgedeeld. Je kan evenwel ook gewoon geld storten voor een goed doel of rechtstreeks bezorgen aan wie het nodig heeft.”